İşten çıkarıldığı apartmanın çatısını yakan kapıcı tutuklandı; 11 milyon liralık zarar var

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de işten çıkarıldığı 11 katlı apartmanın çatısında kasten yangın çıkardığı iddiasıyla iki gez gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (29), savcılığın itirazı üzerine hakkında çıkan tutuklama kararıyla cezaevine konuldu. Apartmanın çatısında yapılan incelemede yaklaşık 11 milyon liralık zarar olduğu tespit edildi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloklu sitenin 11 katlı C bloğunun çatısında geçen hafta cumartesi günü saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Apartmanda oturanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, merdivenli araçlarla yangına müdahale ederken, tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi binadan polis tarafından tahliye edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Bu arada, Aydoğdu'nun yangın çıkardığı 11 katlı apartmanın çatısında yapılan incelemede yaklaşık 11 milyon lira maddi zarar oluştuğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.