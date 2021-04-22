Son dakika haber | Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
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Son dakika haber | Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Son dakika haber | Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan firari eski emniyet müdürü yakalandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan firari eski emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayhan K'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen eski 4. sınıf emniyet müdürü Ayhan K, gizlendiği evde gözaltına alındı.

Ayhan K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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