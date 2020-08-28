Son dakika haber | Eskişehir'de fabrika işçilerinin otobüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (3)
Son dakika habere göre TUTUKLANDIEskişehir-Ankara çevreyolu otogar mevkisinde meydana gelen kazada devrilen servis otobüsünün sürücüsü Mehmet İlik, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
28.08.2020 21:56 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:56
TUTUKLANDI
Eskişehir-Ankara çevreyolu otogar mevkisinde meydana gelen kazada devrilen servis otobüsünün sürücüsü Mehmet İlik, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Kazada Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan beyaz eşya fabrikasında çalışan Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Kaynak: DHA