Son dakika haber: Eskişehir'de evinde elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki kadın öldü
26.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:04
Son dakika haberi: Eskişehir'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Eskişehir'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Şirintepe Mahallesi Atasoy Sokağı'nda ikamet eden Nurgül M. (28), evinin banyosunda elektrik akımına kapıldı.
Yakınları tarafından baygın halde bulunan kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Genç kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar