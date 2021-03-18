Son dakika haber... Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Son dakika haber... Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı

18.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:32
Son dakika haber... Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonları ile belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis, fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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