Son dakika haber... Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı
18.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:32
Son dakika haberleri: Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonları ile belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis, fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar