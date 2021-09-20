Son dakika haber... Eskişehir'de '5'nci Geleneksel Osman Zeki Özden Eskrim Şenliği' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Eskişehir'de '5'nci Geleneksel Osman Zeki Özden Eskrim Şenliği'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber... Eskişehir'de '5'nci Geleneksel Osman Zeki Özden Eskrim Şenliği'

Son dakika haberi: Eskişehir'de '5'nci Geleneksel Osman Zeki Özden Eskrim Şenliği' yapıldı.

Eskişehir'de '5'nci Geleneksel Osman Zeki Özden Eskrim Şenliği' yapıldı.

Eskişehir Demirspor tesislerinde yapılan şenliğe, aileler, sporcular, hoca ve yöneticiler katıldı. Kalabalık grup birbirleriyle kaynaştılar ve sohbet ettiler. Eskrim dalında Türkiye 2'ncisi olan Serra Macit, Eskişehir Demirspor Başkanı Mehmet Ali Hünerlier tarafından çiçek buketi ile ödüllendirildi.

Eskişehir Demirspor Başkanı Mehmet Ali Hünerlier, "5'nci Geleneksel Osman Zeki Özden Eskrim Şenliği'ni, çeşitli etkinliklerle Eskişehir'de coşku ile kutladık. Bu şenliği, her sene kutlayarak geleneksel hale getirdik. Serra Macit sporcumuz, Eskrim dalında Türkiye 2'ncisi oldu. Eskişehir'in gururu olan Macit'i bu başarısından dolayı kutluyor ve takdir ediyorum. Başarılı sporcularımızın her zaman yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Eskrim dalında müsabakalarda başarı gösteren diğer sporcularımız da düzenlenen şenlikte ödüllerini aldılar" dedi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber... Eskişehir'de '5'nci Geleneksel Osman Zeki Özden Eskrim Şenliği'

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

 Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Muharrem İnce Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Bensu Soral Demet Akalın
Spor Cristiano Şenol Güneş Stefan Kuntz Domagoj Vida Hamit Altıntop
Tüm Haberler Ekrem İmamoğlu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Kılınç Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Eskişehir'de '5'nci Geleneksel Osman Zeki Özden Eskrim Şenliği' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:04:06. #1.11#