Son dakika haber: Eskişehir'de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haber: Eskişehir'de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

01.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:49
Son dakika haber: Eskişehir'de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, örgütün 'asker mahrem imamı' oldukları belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, örgütün 'asker mahrem imamı' oldukları belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 'asker mahrem imamı' oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 'ByLock' kullanıcısı M.A.D. ile Uşak'ta örgütün mahrem imamlarından F.E.'nin Eskişehir'de gizlendiğini tespit etti. 2 şüpheli, evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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