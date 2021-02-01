Son dakika haber: Eskişehir'de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, örgütün 'asker mahrem imamı' oldukları belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 'asker mahrem imamı' oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 'ByLock' kullanıcısı M.A.D. ile Uşak'ta örgütün mahrem imamlarından F.E.'nin Eskişehir'de gizlendiğini tespit etti. 2 şüpheli, evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı