Son dakika haber! Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılanmasına devam edildi Son dakika güncel haberi: Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Tarsus kaymakamı B.A'nın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Tarsus kaymakamı B.A'nın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık B.A. katılmazken avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, "Bu aşamada yargılama dosyasına gelen belgelere bir diyeceğimiz yoktur. Gerekli incelemeyi yapabilmek için süre talep ediyoruz. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dava dosyasının taraflarına gönderilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA