Son dakika haber! Eski Sudan Kabine İşleri Bakanı Yusuf gözaltına alındı

Sudan Kongre Partisi, eski Kabine İşleri Bakanı ve iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) liderlerinden Halid Ömer Yusuf'un gözaltına alındığını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, öğleden sonra Sudan Kongre Partisinin başkent Hartum'daki merkezine gitti ve partinin siyasi büro üyesi Yusuf'u gözaltına aldı.

Yusuf'un güvenliğinden tamamen "darbeci" yetkililer sorumlu tutuldu.

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'de hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım 2021'de Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Hamduk, siyasi krizin çözülememesi nedeniyle 2 Ocak'ta görevinden istifa etmişti.

Anlaşma gereğince eski bakan Yusuf, 27 Kasım 2021'de serbest bırakılmıştı.

AA - Güncel