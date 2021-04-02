Son dakika haber | "Eski sevgilimle konuştun" dedi, kurşun yağdırdı...O anlar kamerada
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Son dakika haber | "Eski sevgilimle konuştun" dedi, kurşun yağdırdı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre "Eski sevgilimle konuştun" dedi, kurşun yağdırdı.

"Eski sevgilimle konuştun" dedi, kurşun yağdırdı...O anlar kamerada

-İstanbul'da silahlı gençlerin kız kavgası kamerada

-Kağıthane'de bir genç eski sevgilisiyle görüştüğünü iddia ettiği 16 yaşındaki genci ve arkadaşını vurdu

-Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından tabancayla birlikte kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de 16 yaşındaki bir şahıs, eski sevgilisiyle konuştuğunu iddia ettiği genci ve arkadaşını tabancayla güpegündüz sokak ortasında vurdu. Gençlerin hastaneye kaldırıldığı silahlı saldırı kameralara yansırken, şüpheli şahıs ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte Beşiktaş'ta yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 14 Mart Pazar günü saat 18.20 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi Güzeldere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu akşamüstü cadde üzerindeki bir parkın önünde buluşan 3 genç, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gençlerden biri tabancasını çekerek diğer ikisini yaraladı. Saldırının ardından şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Karnından ve baldırından yaralanan Ali P. ile Şahmerdan U. (17), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin affından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane polisi saldırganı Beşiktaş'ta yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sürdüğü esnada olayda yaralanan ve hayati tehlikeleri olmayan Ali P. ve Şahmerdan U. ile görüşen Kağıthane polisi, saldırıyı gerçekleştiren şahsın Caner G. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, peşine düştüğü Caner G'yi takip ederek Beşiktaş Kuruçeşme'de kaldığı adreste olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Sevgilisiyle konuştuğu için vurmuş

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Caner G'nin ifadesinde Ali P'yi eski kız arkadaşıyla konuşmaya başladığını öğrenmesi üzerine parka çağırdığını ve çıkan kavgada silahla yaraladığını söylediği öğrenildi. Emniyette adli işlemi yapılan Caner G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haber | 'Eski sevgilimle konuştun' dedi, kurşun yağdırdı...O anlar kamerada
Son dakika haber | 'Eski sevgilimle konuştun' dedi, kurşun yağdırdı...O anlar kamerada
Son dakika haber | 'Eski sevgilimle konuştun' dedi, kurşun yağdırdı...O anlar kamerada
Son dakika haber | 'Eski sevgilimle konuştun' dedi, kurşun yağdırdı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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