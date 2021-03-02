Son dakika haber! Eski Peru Devlet Başkanı Fujimori'nin "zorla kısırlaştırılma kampanyası"na ilişkin dava görülmeye başlandı

Peru'nun başkenti Lima'da eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin devlet başkanlığı döneminde yerli kadınlara karşı yürütülen "zorla kısırlaştırılma kampanyası"na ilişkin davanın görülmesine başlandı.

Yerli Quechua kadınlarının zorla kısırlaştırıldığı, bazı kadınların bu işlemlerde enfeksiyon kaparak hayatını kaybettiği veya ağır hastalandığı "kısırlaştırma kampanyası"nın sorumlusu olmakla suçlanan Fujimori'nin yargılanmasına başlandı.

Rafael Martinez'in yargıcı olduğu davaya, işlediği insan hakları ihlalleri nedeniyle halihazırda cezaevinde bulunan 82 yaşındaki Fujimori katılmadı.

Fujimori duruşmada, zorla kısırlaştırılan yerli kadınlardan 5'inin ölümü, 1301'inin de hastalanmasıyla ilgisi olmakla suçlandı.

Savcı Pablo Espinoza duruşmada, kısırlaştırmaların hijyenik olmayan koşullarda yapıldığını ve bazı kadınların enfeksiyon kaparak hayatını kaybettiğini söyledi.

Fujimori, duruşmada avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, Şili'den 2007'de Peru'ya iade edildiğinde yargılanacağı belirtilen suçlara dahil olmadığı için kısırlaştırma davasında yargılanmaması gerektiğini kaydetti.

Davada, Fujimori kabinesinde yer alan bazı eski bakanlar da suçlandı.

Ocak ayındaki duruşma, yerli kadınların tercümanı olmadığı için ileri bir tarihe ertelenmişti.

"Kısırlaştırma kampanyası"

Peru'da 1990'dan 2000 yılına kadar iktidarda kalan Fujimori, 1995'te Çin Kongresinde yaptığı konuşmada, Perulu yoksul kadınlara sahip olmak istedikleri çocuk sayısı konusunda yardımcı olmak üzere bir program yürüteceklerini açıklamıştı.

Peru'nun yoksul toplumlarından kadınların, bilgileri dışında kısırlaştırıldıklarına dair şikayetlerin artmasının ardından ABD Kongresi, Peru hükümetine kampanyanın finansmanı için sağladığı fonu kesmişti.

Fujimori de kısırlaştırma kampanyası sayesinde 1990'da 3,7 olan bir kadının doğum oranının 2000 yılında 2,7'ye düştüğünü savunmuştu.

25 yıllık hapis cezasını çekiyor

Fujimori, 2009'da ülkedeki iç savaş sırasında ölüm mangalarına yetki verdiği gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

Hükümetinin bir yolsuzluk skandalı sonucu düşmesinin ardından Japonya'ya kaçan Fujimori, 2005'te Şili'ye dönmüş, Şili de eski lideri 2007'de yargılanmak üzere Peru'ya iade etmişti.

2007'de cezaevine gönderilen Fujimori hakkında açılmış 5 dava daha bulunuyor.

Peru yasalarına göre ancak sağlık nedenlerinden ötürü aftan faydalanabilecek olan Fujimori'nin ailesi, Ekim 2012'de eski liderin sağlık sorunları nedeniyle af talebinde bulunmuştu ancak bu talep Haziran 2013'te reddedilmişti.

Eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, Aralık 2017'de doktorların eski devlet başkanının sağlığına ilişkin değerlendirmelerine dikkati çekerek, "insani nedenlerden ötürü" Fujimori'yi affetmişti. Peru halkı bu kararı protesto etmişti.

Yüksek Mahkemenin görevlendirdiği sağlık kurulunun Fujimori için Ocak 2019'da "hapis yatabilir" raporu vermesi üzerine eski devlet başkanı tekrar cezaevine dönmüştü.

Sağlık Bakanlığının 2002'deki raporu: Kısırlaştırılan 314 bin kadından 18'i öldü

Peru Sağlık Bakanlığı tarafından Temmuz 2002'de yayımlanan raporda, Fujimori döneminde 314 bin kadının kısırlaştırıldığı, bu kadınların 215 bin 227'sinde tüplerin bağlanması yönteminin izlendiği belirtilmişti.

Bu kadınların çoğunun cahil ve yoksul olduğu, kısırlaştırma işlemi için korkutuldukları ya da kandırıldıkları kaydedilen rapora göre, 18 kadın operasyonlar sırasında hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen