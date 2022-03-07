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Son dakika haber... Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Tarar, 92 yaşında hayatını kaybetti

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika haber... Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Tarar, 92 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Rafik Tarar, 92 yaşında Lahor'da yaşamını yitirdi.

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Rafik Tarar, 92 yaşında Lahor'da yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Tarar'ın torunu Azam Tarar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dedesinin öldüğünü duyurdu.

Lahor'da yaşamını yitiren Tarar'ın uzun süredir sağlık sorunları bulunuyordu.

Eski Cumhurbaşkanı'nın ölümünün ardından Başbakan İmran Han başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı.

Tarar, 1997-2001 döneminde Pakistan Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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