Son dakika haber | Eski Pakistan Başbakanı Gilani Senato seçimini kazandı
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Son dakika haber | Eski Pakistan Başbakanı Gilani Senato seçimini kazandı

03.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:18
Son dakika haber | Eski Pakistan Başbakanı Gilani Senato seçimini kazandı

Bir son dakika haberine göre Eski Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, rakibi iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) adayı Maliye Bakanı Abdul Hafız Şaik'e karşı Senato seçimlerini kazandı.

Eski Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, rakibi iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) adayı Maliye Bakanı Abdul Hafız Şaik'e karşı Senato seçimlerini kazandı.

Pakistan Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Gilani'nin oyların 169'unu alarak 164 oy alan Şaik'e karşı Senato seçimini kazandığı kaydedildi.

Şaik ise Gilani'nin zaferinin Parlamento'da açıklanmasının ardından, yenilgiyi kabul ettiğini belirterek Gilani'yi tebrik etti.

Pakistan Halk Partisi Genel Başkanı Bilaval Butto Zardari, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasi en iyi intikamdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan İmran Han, Şaik'in seçimleri kazanması için son günlerde yoğun bir kampanya yürütüyordu.

Pakistan'da Senato üyeleri altı yıllık dönemler için seçiliyor, fakat senatörlerin yarısı üç yılın ardından emekliye ayrıldığı için onların yerine geleceklerin belirlenmesi amacıyla seçimler yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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