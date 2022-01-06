Son dakika haber! Eski Ordu Milletvekili Sanioğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

ORDU (AA) - Eski ANAP Ordu Milletvekili Yılmaz Sanioğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Tbmm Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Sanioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanvekilleri Haydar Akar ve Nimetullah Erdoğmuş, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, TBMM Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski Adalet ve Milli Savunma Bakanı Oltan Sungurlu, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti Ordu milletvekilleri Metin Gündoğdu ve Ergün Taşcı, Meclis bürokratları ile Meclis personeli katıldı.

Törende, Sanioğlu'nun biyografisi okundu. Saygı duruşunun ardından dua edildi. Törenin sonrasında Sanioğlu'nun yakınları taziyeleri kabul etti.

Sanioğlu'nun cenazesi, yarın Ordu'nun Ünye ilçesinde, Büyük Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Ataköy Zembek Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ünye'de 1942 yılında doğan Sanioğlu, 18. Dönem'de Ordu Milletvekili olarak görev aldı. Ünyespor Kulübü Başkanlığı da yapan Sanioğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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