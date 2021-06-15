Son dakika haber: Eski Ödemiş Belediye Başkanı Gülen Köymen, hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Ödemiş'te 1989-1994 yıllarında belediye başkanlığı yapan Gülen Köymen yaşamını yitirdi.

Ödemiş'te 1989-1994 yıllarında belediye başkanlığı yapan Gülen Köymen yaşamını yitirdi.

Bir süredir Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi gören 82 yaşındaki Köymen, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Köymen için belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Öğretmenlik hayatıyla olduğu gibi başkanlığı dönemindeki çalışmalarıyla da kentimizde iz bırakan Gülen Köymen başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." dedi.

Köymen'in cenazesi, burada yapılan duaların ardından Zungurlu Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp