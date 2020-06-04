Son dakika haber... ESKİ MUHTARIN KARDEŞİ, UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÖLDÜRÜLDÜ (2) - YENİDEN
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Son dakika haber... ESKİ MUHTARIN KARDEŞİ, UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÖLDÜRÜLDÜ (2) - YENİDEN

Bir son dakika haberine göre HAKKARİ'nin merkeze bağlı Oğul köyünde yaşayan, eski muhtarın kardeşi Orhan Adıyaman (37), gece evinden alınıp, götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla öldürüldü.

Son dakika haber... ESKİ MUHTARIN KARDEŞİ, UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÖLDÜRÜLDÜ (2) - YENİDEN
04.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:40

HAKKARİ'nin merkeze bağlı Oğul köyünde yaşayan, eski muhtarın kardeşi Orhan Adıyaman (37), gece evinden alınıp, götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla öldürüldü. 

Olay, saat 01.00 sıralarında, merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Oğul köyünde meydana geldi. Eski köy muhtarının kardeşi, 4 çocuk babası Orhan Adıyaman, evine gelen kişiler tarafından silah zoruyla evinden çıkarıldı. Eşi, olayı komşularına haber verirken, Adıyaman ise götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla ateş edilerek, öldürüldü. Jandarmaya haber verilmesi üzerine köy çıkışında bulunan Orhan Adıyaman'ın cansız bedeni, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ (Haber Kodu: 200604099)

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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