Son dakika haber... Eski Mısır Başbakanı Şefik yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti
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Son dakika haber... Eski Mısır Başbakanı Şefik yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti

Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Eski Mısır Başbakanı Şefik yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti

Son dakika haberleri... Kuzey Kahire Mahkemesi, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan Ahmed Şefik ve diğer 2 eski üst düzey yetkili hakkında beraat kararı verdi.

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Kuzey Kahire Mahkemesi, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan Ahmed Şefik ve diğer 2 eski üst düzey yetkili hakkında beraat kararı verdi.

Devlet gazetesi el-Ahram'da yer alan habere göre, eski Başbakan Şefik'in "mali yolsuzluk ve kamu malını kendi tasarrufunda kullanması" suçlamalarıyla yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Sanıkların duruşmaya katılmadığı ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme haklarında beraat kararı verdi.

Mısır'da devrik lider Hüsnü Mübarek döneminin son başbakanı olan Şefik'in duruşması 10 Mart'ta görülmüş ve karar duruşması 7 Nisan'a ertelenmişti.

Başbakanlık görevini devralmadan önce Sivil Havacılık Bakanı olan Ahmed Şefik, 2011 yılı mart ayında artan halk baskısı sonucu görevinden istifa etmişti. Şefik, 2012 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan, ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi karşısında ikinci turda yarışmış ve haziran ayında seçimleri kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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