Son dakika haber... Eski Malkara Devlet Hastanesi'nin yıkımına başlandı Son dakika habere göre Eski Malkara Devlet Hastanesi'nin yıkımına başlandı Tekirdağ Malkara ilçesi eski Devlet Hastanesi'nde yıkım çalışmalarına başlandı.

Eski Malkara Devlet Hastanesi'nin yıkımına başlandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara ilçesi eski Devlet Hastanesi'nde yıkım çalışmalarına başlandı. Hastanenin yıkılması vatandaşları da memnun etti.

Yeni hastane binasının yapılarak hizmete açılmasının ardından boşalan eski devlet hastanesi binası uzun süredir bakımsızlık nedeniyle harabeye dönüşmüştü. Yeni hizmet binalarının yapılması için yıkımına başlandı.

Yıkım 30 gün sürecek

Yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi aktaran hafriyat firması sahibi Satılmış Aktepe, "Ankara firması olarak Eski Malkara Devlet Hastanesi'nin yıkımını üstlenmiş bulunmaktayız. Yıkımı yapıp, temizliği de yaptıktan sonra 30 gün içinde kazasız belasız teslim etmeyi planlıyoruz. Buradan çevreye biraz toz yayılabilir ve gürültü rahatsızlığı verebiliriz. Bu yüzden vatandaşlarımızdan verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyoruz" dedi.

AK Parti Malkara ilçe Başkanı Gökhan Şentürk, "Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Yıkılan eski hastane binası alanına İlçe Tarım Müdürlüğü ile İlçe Tapu Müdürlüğü binaları inşa edilecektir" dedi.

Yürütülen çalışmaları sevinçle izleyen Yeni Mahalle halkı da, yeni binaların yapılmasını merakla bekliyor.

Kaynak: İHA