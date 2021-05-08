Son dakika haber... Eski Maldivler Devlet Başkanı'nın yaralandığı patlamanın şüphelilerine gözaltı

Son dakika haber... Maldivler'in başkenti Male'de 6 Mayıs'ta eski Maldivler Devlet Başkanı Mohamed Nasheed yaralanmasına neden olan patlamanın 2 şüphelisi gözaltına aldı.

Maldivler'in başkenti Male'de 6 Mayıs'ta eski Maldivler Devlet Başkanı Mohamed Nasheed yaralanmasına neden olan patlamanın 2 şüphelisi gözaltına aldı.

Maldivlerin başkenti Male'de 53 yaşındaki eski Devlet Başkanı Mohamed Nasheed evinin önünde aracına bindiği sırada patlama meydana gelmiş, patlamada yaralanan Nasheed tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Nasheed'in tedavisi devam ederken, patlamanın şüphelileri gözaltına alındı. Maldivler polisi, Nasheed'e düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığını belirterek, olayı Nasheed'in hedef alındığı bir terör eylemi olarak nitelendirdi.

Polis, bölge sakinlerini saldırı sırasında ya da bölgenin yakınında kaydedilen herhangi bir şüpheli eylemi bildirmeye davet ederek, olayla ilgili fotoğraf veya görüntülerin sosyal medyada paylaşılmaması çağrısı yaptı. Bu tür fotoğraf ve görüntülerin devam eden soruşturmayı olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Kardeşleri iyi haberi verdi

Nasheed'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Eski Devlet Başkanı'nın yaşam destek ünitesinden çıkarıldıktan sonra, "İyiyim" dediği kız kardeşi tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Nasheed'in erkek kardeşi de doktorların durumdan memnun olduğunu ve Nasheed'in kendi kendine nefes almaya başladığını duyurdu. - MALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı