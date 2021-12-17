Son dakika haber: Eski Kuzey Kore lideri Kim Jong İl, ölümünün 10. yılında anıldı

Kuzey Kore'nin eski lideri ve mevcut başkan Kim Jong'un babası Kim Jong İl ölümünün 10. yılında törenlerle anıldı.

Kim Jong İl'in 2011'de hayatını kaybetmesinin ardından ölümünün 10. yıl dönümünde tören düzenlendi. Kore Merkezi Haber Ajansı, (KCNA) Kuzey Kore'nin Çin'in başkenti Pekin'de bulunan büyükelçiliğinde bir anma töreni düzenlendiğini bildirdi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Chen'in, törende Kim Jong İl'in Çin- Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığı, Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğu her iki taraf için de çok değerli gördüğünü ifade ettiği aktarıldı.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın merkezindeki Mansu Tepesi'nde vatandaşların 1994'te hayatını kaybeden ülkenin kurucusu Kim Il Sung ve Kim Jong İl'in dev heykellerinin önüne çiçekler bırakarak eski liderlerini andığı aktarıldı.

Tren seyahatinde hayatını kaybetmişti

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin eski lideri, Ulusal Savunma Kurulu Başkanı, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Halk Ordusu Başkomutanı Kim Jong İl 2011'de bir tren seyahati sırasında yaşamını yitirmiş, ölüm haberi ise Pyongyag yönetimi tarafından kamuoyuna 2 gün sonra duyurulmuştu. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenilen İl'in ölümünün ardından ülke yönetimini oğlu mevcut başkan Kim Jong Un devralmıştı. - PYONGYANG

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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