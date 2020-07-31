Son dakika haber | Eski kız arkadaşının evini basan kişi kurşun yağdırdı: 4 ölü(YENİDEN)
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Son dakika haber | Eski kız arkadaşının evini basan kişi kurşun yağdırdı: 4 ölü(YENİDEN)

Son dakika habere göre Eski kız arkadaşının evini basan kişi kurşun yağdırdı: 4 ölü (YENİDEN) SİVAS'ta, ayrıldığı kız arkadaşının ailesinin evini basan Dursun D. (43), 4 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

Son dakika haber | Eski kız arkadaşının evini basan kişi kurşun yağdırdı: 4 ölü(YENİDEN)
31.07.2020 01:55 | Son Güncelleme: 31.07.2020 01:59

Eski kız arkadaşının evini basan kişi kurşun yağdırdı: 4 ölü (YENİDEN)

SİVAS'ta, ayrıldığı kız arkadaşının ailesinin evini basan Dursun D. (43), 4 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, saat 22.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi üzerindeki 11 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. İddiaya göre, Kandur ailesinin kızları olan ve eşinden boşanma aşamasında bulunan Gülbeyaz Genç (40) ile Dursun D. telefonda bir süre duygusal ilişki yaşadı. Ancak Dursun D. bir süre sonra kendisinden ayrılmak isteyen kadını ailesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezine başvuran Gülbeyaz Genç, Dursun D. hakkında şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Dursun D., Gülbeyaz Genç'in ailesinin yaşadığı eve geldi. Dursun D., üzerinde taşıdığı tabanca ile evde bulunan Turgut Kandur (65), karısı Döndü Kandur, oğlu Can Serkan Kandur (24) ile gelinleri Beyza Kandur'a ateş açtı. Turgut, Beyza ve Can Serkan Kandur olay yerinde, Döndü Kandur ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı yere çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silah seslerini duyan mahalleliler de bina önünde toplandı. Olay sonrasında şüpheli Dursun D. binadan çıkarak kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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