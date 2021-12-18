Son dakika haber | Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (4)
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: TUTUKLANDIAntalya'nın Serik ilçesinde eski eşini yaralayıp, birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç'i öldüren Yılmaz Naryaprağı tutuklanırken, olay sırasında yanında bulunduğu iddia edilen oğlu Ramazan Naryaprağı ise adli kontrolle serbest kaldı.
ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI
Antalya'nın Serik ilçesinde eski eşini yaralayıp, birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç'i öldüren Yılmaz Naryaprağı tutuklanırken, olay sırasında yanında bulunduğu iddia edilen oğlu Ramazan Naryaprağı ise adli kontrolle serbest kaldı.
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Son Dakika Haberleri
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