Son dakika haber | Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (4) - Haberler
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Son dakika haber | Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (4)

Son dakika haber | Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (4)
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: TUTUKLANDIAntalya'nın Serik ilçesinde eski eşini yaralayıp, birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç'i öldüren Yılmaz Naryaprağı tutuklanırken, olay sırasında yanında bulunduğu iddia edilen oğlu Ramazan Naryaprağı ise adli kontrolle serbest kaldı.

ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde eski eşini yaralayıp, birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç'i öldüren Yılmaz Naryaprağı tutuklanırken, olay sırasında yanında bulunduğu iddia edilen oğlu Ramazan Naryaprağı ise adli kontrolle serbest kaldı.


Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü

Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Son Dakika Haberleri

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