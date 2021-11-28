Son dakika haber... Eski Kamboçya Başbakanı Norodom Ranariddh öldü
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre PHNOM Kamboçyalı Prens ve eski Başbakan Norodom Ranariddh'in 77 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
PHNOM Kamboçyalı Prens ve eski Başbakan Norodom Ranariddh'in 77 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Kamboçya Enformasyon Bakanı Khieu Kanharith, yaptığı açıklamada, eski Başbakan ve merhum Kral Norodom Sihanouk'un oğlu Prens Norodom Ranariddh'in Fransa'da yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kanharith, ölüm nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Ranariddh, 2018'de geçirdiği trafik kazasından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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