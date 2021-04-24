Son dakika haber: Eski kaleci ölü bulundu
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Son dakika haber: Eski kaleci ölü bulundu

Son dakika haber: Eski kaleci ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA (İHA) –Adana'da 78 yaşındaki eski kaleci Hümmet Gençer yalnız yaşadığı yerde ölü bulundu.

ADANA (İHA) –Adana'da 78 yaşındaki eski kaleci Hümmet Gençer yalnız yaşadığı yerde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi Çulhacı İşhanı zemin katta bir dükkanda yalnız yaşayan 78 yaşındaki Hümmet Gençer'in hareketsiz yattığını görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde eski kalecinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de eski kalecinin hayatını kaybettiği yer ve çevresinde güvenlik önlemi alırken Gençer'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Hümmet Gençer'in TFF 2. ve 3. Lig'te birçok takımda kaleci olarak futbol oynadığı öğrenildi. - ADANA

Son dakika haber: Eski kaleci ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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