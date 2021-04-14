Son dakika haber... Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasına devam edildi
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Son dakika haber... Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasına devam edildi

Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasına devam edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği", "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasına devam edildi.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği", "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner, tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou salonda hazır bulundu.

Duruşmada, Altaylı'nın avukatı Dilara Yılmaz, esas hakkındaki savunmalarını hazırlayamadıklarını söyledi ve süre verilmesini istedi.

Müvekkilinin yaşının ilerlemiş olduğunu ve sağlık sorunları bulunduğunu bildiren Yılmaz, tahliye talebinde bulundu.

Davaya yarın devam edilecek.

İddianame

İddianamede sanıklardan Mehmet Barıner'in FETÖ mensubu olduğu, örgütsel faaliyetlerini görev yaptığı dönemde de sürdürdüğü ve 1 Aralık 2016'da kamu görevinden ihraç edildiği bildirilmişti.

Mehmet Barıner'in, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile üniversiteden tanıştığı belirtilen iddianamede, Altaylı ve Yılmaz'ın, Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları, Barıner'in yurt dışına çıkarılmasıyla ABD'deki Halkbank davasının manipülatif şekilde etkilenmesinin amaçlandığı anlatılmıştı.

Barıner'in yurt dışına çıkarılması için temas kurulan tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise iddianamede, örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmekle suçlanmıştı.

Savcı, Altaylı için 42 yıl 6 aya kadar hapis istedi

Davanın önceki celsesinde esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Altaylı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Barıner hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise beraatına ilişkin talepte bulunmuştu.

Daha önce bu davada sanık olan Metin Can Yılmaz'ın dosyası ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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