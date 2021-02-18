Son dakika haber | Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Son dakika habere göre Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.