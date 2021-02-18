Son dakika haber | Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
18.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:12
Son dakika habere göre Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak