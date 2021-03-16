Son dakika haber... Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Çin'i "Uygur Türklerine karşı soykırım yapmakla" suçladı

Edinilen son dakika haberine göre Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde "soykırım" uyguladığını, Tahran yönetiminin de bu duruma "sessiz" kaldığını söyledi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde "soykırım" uyguladığını, Tahran yönetiminin de bu duruma "sessiz" kaldığını söyledi.

Ahmedinejad'ın resmi sosyal medya hesabında yer alan habere göre, ülkenin farklı bölgelerinden üniversite öğrencileri ile bir araya gelen eski Cumhurbaşkanı, Uygur Türkleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çin'i Uygur Türklerine karşı "soykırım" uygulamak ve İran'ı da buna karşı "sessiz" kalmakla suçlayan Ahmedinejad, şunları kaydetti:

"Şimdi, Asya'nın kalbinde, Uygur bölgesinde iktidar için soykırım suçu işleniyor. Soylarını kurutmak için çocuk ve kadınların başına türlü türlü belalar getiriyorlar. İnsan, bunu söylemekten utanıyor. Bu alemde ebedi kalacaklarını ve hesap vermeyeceklerini zannediyorlar."

Tahran yönetiminden Çin'e karşı "itirazda" bulunmasını isteyen Ahmedinejad, şu ifadeleri kullandı:

"İlginç olan şu ki; kendi ülkemizde Müslüman olduğumuzu, zulme ve büyüklenmeye karşı durduğumuzu iddia ediyoruz. Neden bu duruma karşı sessiz kaldık? Bu sessizliğe karşılık ne verildi ki orada zulüm yapılıyor, cinayet işleniyor ve burada sessizlik var? Neden uyarıda bulunmuyor ve buna itiraz etmiyorsunuz?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun