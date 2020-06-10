Son dakika haber... Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, ifadeye çağrıldı
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Son dakika haber... Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, ifadeye çağrıldı

Son dakika haberlerine göre ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, hakkında yürütülen 'hakaret ve iftira' suçu soruşturması kapsamında ifadesinin alınması için, İstanbul Anadolu Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.

Son dakika haber... Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, ifadeye çağrıldı
10.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:32

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, hakkında yürütülen 'hakaret ve iftira' suçu soruşturması kapsamında ifadesinin alınması için, İstanbul Anadolu Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin bir soru üzerine, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemenin arkasında FETÖ'nün olduğunu ileri sürdü. Söz konusu düzenlemeye ilişkin önergesinin altında imzası bulunan 6 AK Parti milletvekili, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başbuğ hakkında 'hakaret ve iftira' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılık, ikameti İstanbul'da olan Başbuğ'un şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması için, İstanbul Anadolu Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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