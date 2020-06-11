Son dakika haber | Eski Gabon Başbakanı Ngondet hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Eski Gabon Başbakanı Emmanuel Issoze Ngondet, astım krizi sonucu yaşamını yitirdi.
11.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:01
Eski Gabon Başbakanı Emmanuel Issoze Ngondet, astım krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Gabon Dışişleri Bakanı Alain Claude Bilie By Nze yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Ngondet'in geçirdiği astım krizi sonrası Libreville'de kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.
Makokou'da 2 Nisan 1961'de dünyaya gelen Ngondet, 2016-2019 dönemlerinde başbakanlık yapmıştı.
Kaynak: AA