Son dakika haber | Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle 1 yıl ev hapsi...
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle 1 yıl ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle 1 yıl ev hapsi cezasına çarptırıldı.
AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri