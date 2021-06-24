Son dakika haber... Eski Filipinler Devlet Başkanı Aquino hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Eski Filipinler Devlet Başkanı Aquino hayatını kaybetti

Son dakika haber... Eski Filipinler Devlet Başkanı Aquino hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Eski Filipinler Devlet Başkanı Benigno Aquino, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Benigno Aquino, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Filipinler Haber Ajansı (PNA), Aquino'nun, başkent Manila yakınlarındaki Quezon'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aquino'nun 2012'de atadığı Yüksek Mahkeme yargıcı Marvic Leonen, yaptığı açıklamada, "Bu sabah eski Devlet Başkanı Benigno Aquino'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Onunla çalışmak bir onurdu." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, "2010-2016 yıllarında ülkemizin lideri olarak hizmet veren Devlet Başkanı Aquino, ulusal kalkınmayı desteklemek için savunma ve güvenlik yeteneklerimizin güçlendirilmesini savundu." dedi.

Başkent Manila'da 1960'ta doğan, halk arasında "Noynoy" olarak bilinen Benigno Aquino, 2010-2016'da Filipinler'in 15. Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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