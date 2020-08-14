Son dakika haber... Eski eşinin boğularak öldürdüğü Gizem, toprağa verildi
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Son dakika haber... Eski eşinin boğularak öldürdüğü Gizem, toprağa verildi

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Konak ilçesinde kendisine şiddet uygulayarak, tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Aykut H., tarafından boğularak öldürülen 2 çocuk annesi ve üniversite öğrencisi Gizem Filiz, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Son dakika haber... Eski eşinin boğularak öldürdüğü Gizem, toprağa verildi
14.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:08

İZMİR'in Konak ilçesinde kendisine şiddet uygulayarak, tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Aykut H., tarafından boğularak öldürülen 2 çocuk annesi ve üniversite öğrencisi Gizem Filiz, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Aykut H., iddiaya göre, dün saat 14.30 sıralarında, bir süre önce boşandığı ve tehdit edip, şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşi Gizem Filiz'in Cengiz Topel Mahallesi, 1185/17 Sokak'taki evine gitti. Balkon korkuluklarından tırmanarak ikinci kattaki eve giren  Aykut H., mağazalarda yarı zamanlı tezgahtar olarak çalışan, boşandığı eşi Gizem Filiz'e bağırıp, boğmaya başladı. Genç kadının, bir süre sonra hareketsiz kalması üzerine Aykut H., polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine söz konusu adrese giden polis, Filiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Aykut H.'yi gözaltına aldı. Çiftin boşanmalarının ardından velayeti annelerine verilen çocuklarının olay sırasında Manisa'daki anneannelerinin yanında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Aykut H., polisteki ifadesinde, Filiz'i çocukları kendisine göstermediği ve başka erkeklerle görüştüğü için öldürdüğünü söyledi.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen Filiz'in İzmir Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi bugün ikindide Mehmet Akif Ersoy Camii'ne götürüldü. Camide düzenlenen cenaze törenine Filiz'in akrabaları ve arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Filiz'in cenazesi, kadınlar için annesinin evinin önünden geçirilip, helallik alındıktan sonra Buca Kaynaklar Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

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