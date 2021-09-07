Son dakika haber! Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada (2)
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Son dakika haber! Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada (2)

Son dakika haber! Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... 'BANA VE AİLEME ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM'Sağlık kontrolü için hastaneye giden Esma D., yaşadığı dehşet anlarını gözyaşları içinde DHA'ya anlattı.

'BANA VE AİLEME ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM'

Sağlık kontrolü için hastaneye giden Esma D., yaşadığı dehşet anlarını gözyaşları içinde DHA'ya anlattı. Eski eşinden, evli oldukları dönemde sürekli şiddet gördüğünü belirten Esma D., "Biz boşanalı 8 ay oldu. 12 yıl evli kaldık. Bu süreçte de çoğu defa şiddete maruz kaldım ama 3 çocuğum olduğu için boşanmak için kıpırdayamadım. Sonunda dayanamadığım noktaya gelince de boşanma kararı aldık ve evliliğimiz bitmişti. 'Çocuklar var. Bir şans daha ver' diyerek tekrar barışmak istiyordu. Ben de istemeyince böyle oldu. Ben karşıma tekrar çıkmasından, bana ve aileme zarar vermesinden çok korkuyorum. Bir de biz aynı mahallede oturuyoruz. Mahallelerimiz de çok yakın. O kadar çok koruma kararı aldırdım ki. Evet, her zaman beni polisler takip etmek zorunda değil ama ben artık rahat ve özgür yaşamak istiyorum. 8 ay beni rahatsız etti" dedi.

'ÇOK KORKTUM, GECE UYUYAMIYORUM'

Olay anında yaşadıklarını da anlatan Esma D., "Kolumdaki yara çok derin. Bıçak, kemiğime gelmiş. Kolum şu an şiş ve hareket ettiremiyorum. Yaralarım belki basit görünebilir ama benim yaşadığım o an çok kötü. Kurtuldum, diye sevinmiştim. Çok korktum. Hala da korkuyorum. Gece uyuyamıyorum. Artık lütfen adalet yerini bulsun. Bir daha onu görmek istemiyorum. Karşıma çıksın istemiyorum. Çocuklarımdan zaten haber alamıyorum. Ben sırf çocuklarım için katlandım bunun bütün pisliklerine. İyi bir avukat talep ediyorum ve kendimi savunmak adına dövüş eğitimi almak istiyorum" diye konuştu. 


Son dakika haber! Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada (2)
Son dakika haber! Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada (2)
Son dakika haber! Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada (2)
Son dakika haber! Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada (2)
Son dakika haber! Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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Son dakika haber! Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esma yaralandı; olay anı kamerada (2) - Haberler
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