Son dakika haber! Eski eşini tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, KADES'e yapılan ihbarla gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Bursa'da geçen yıl boşandığı eski karısını tehdit ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.