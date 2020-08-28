Son dakika haber! Eski eşini öldürmeye geldiği hastanede, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı
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Son dakika haber! Eski eşini öldürmeye geldiği hastanede, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Eski eşini öldürmeye geldiği hastanede, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandıANKARA'da kağıt toplayıcısı Alev Ş. (42) montunun arkasına gizlediği av tüfeğiyle eski eşi Ö.D.'yi (40) öldürmek için gittiği hastanede özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilip, gözaltına alındı.

28.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:51

Eski eşini öldürmeye geldiği hastanede, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı

ANKARA'da kağıt toplayıcısı Alev Ş. (42) montunun arkasına gizlediği av tüfeğiyle eski eşi Ö.D.'yi (40) öldürmek için gittiği hastanede özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilip, gözaltına alındı. Eski eşini öldürme amacıyla hastaneye gittiğini itiraf eden Alev Ş., ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen salı günü saat 09.30 sıralarında Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki hastanede meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Alev Ş., av tüfeğini montunun arkasına gizleyip, geçen yıl boşandığı Ö.D.'nin temizlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye gitti. Acil servis önündeki özel güvenlik görevlileri, sıcak havaya rağmen mont giyen Alev Ş.'nin sırt kısmındaki kabarıklığı fark ederek, şüphelendi. Güvenlik görevlileri, hızlı adımlarla acil servise yönelen Alev Ş.'yi durdurarak, içeriye girmesine izin vermedi. Görevliler, Alev Ş.'yi acil servis önünden uzaklaştırıp, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Alev Ş.'yi montunun arkasına gizlediği tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrolde tüfeğin dolu olduğu ve toplam 15 adet kartuşun da şüphelinin yanında olduğu belirlenirken, tüfek ve mühimmata el konuldu. ÖLDÜRMEYE GELDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Alev Ş., polise verdiği ilk ifadesinde eski eşini öldürmek için hastaneye gittiğini itraf etti. Hastanenin önüne nasıl geldiğini hatırlamadığını ve alkol tedavisi gördüğünü söyleyen Alev Ş.'nin evinde yapılan aramada ise 55 santimetre uzunluğunda 'sallama' denilen bıçak bulundu. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 6 kaydı bulunan Alev Ş., savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Alev Ş.'nin, 2 ay elektronik kelepçe takılarak evi terk etmemesine ve adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

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Son dakika haber! Eski eşini öldürmeye geldiği hastanede, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı

Kaynak: DHA

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