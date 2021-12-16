Son dakika haber! Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, boşandığı Nuran Koçer'i (40) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Şükrü Efe (40) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Melikgazi ilçesinde 3 Mart günü Şükrü Efe, Kocatepe Mahallesi'nde oturan eski eşi Nuran Koçer'in evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şükrü Efe, 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer'i tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Efe, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki evde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Efe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Şükrü Efe'yi, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamadı. Karar sonrası, çiftin çocukları, 'Rabbime şükürler olsun' diyerek bağırdı.