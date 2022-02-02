Son dakika haber! Eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! Eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Eskişehir'de eski eşinin evini basıp babasını darp eden ve sürekli ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de eski eşinin evini basıp babasını darp eden ve sürekli ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Eskişehir'de yaşayan Emel Şimşek (36), 7 yıl önce gördüğü şiddet sebebiyle ayrıldığı eski eşi Gökhan T.'den (34) ölüm tehditleri alıyordu. Geçtiğimiz hafta 6 arkadaşıyla birlikte eski eşi Emel Şimşek'in evini basan ve babasını darp eden Gökhan T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Gökhan T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber! Eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, 3. Sayfa, Haber

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