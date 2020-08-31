Son dakika haber! Eski erkek arkadaşının ölümle tehdit ettiği kadın: Artık yeter
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Son dakika haber! Eski erkek arkadaşının ölümle tehdit ettiği kadın: Artık yeter

Bir son dakika haberine göre Eski erkek arkadaşının ölümle tehdit ettiği kadın: Artık yeterANKARA'da 4 çocuk annesi B.B. (45), erkek arkadaşı A.Ş.A.'nın kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

31.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:53

Eski erkek arkadaşının ölümle tehdit ettiği kadın: Artık yeter

ANKARA'da 4 çocuk annesi B.B. (45), erkek arkadaşı A.Ş.A.'nın kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sürekli adres değitiren B.B., "Telefonla arayarak, hafta sonuna kadar adresime ulaşacağını, beni ve çocuklarımı öldüreceğini söylüyor. Biri bize el uzatsın. Artık yeter" dedi.

4 çocuk annesi B.B., 2007 yılında eşinden ayrıldı. 8 yıl önce de A.Ş.A. ile tanıştı. İddiasına göre, birlikte olmaya başladığı evli ve 3 çocuk babası A.Ş.A.'den şiddet görmeye başladı. Ayrılmak istediği mobilya boyacısı A.Ş.A. ile tehditleri nedeniyle birlikteliğini sürdürdü. Son çare olarak da adresini değiştirdi. Savcılığa suç duyurusunda bulunarak, A.Ş.A. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran B.B., "Beni yıllarca hep ölümle, çocuklarımla tehdit etti. Daha önce evimizi pompalı tüfekle bastı. Defalarca şikayetçi oldum ama sadece uzaklaştırma ve koruma kararı verildi" dedi.

'ÇOCUKLARIMI VE BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYOR'

A.Ş.A.'nın, Ankara ile şehir dışında adresleri olduğunu, kendisini rahat bırakmadığını öne süren B.B., "Sürekli adres değiştirmek zorunda kalıyorum. Hafta sonuna kadar adresime ulaşacağını, çocuklarımı ve beni öldüreceğini söylüyor. Sürekli tehdit mesajları gönderiyor. Bu kişi kız kardeşimi de kaçırdı, eniştemi de tehdit etti. Kurtulmak istiyorum artık. Benim çocuklarım öldükten sonra mı bana el uzatacaklar. Bu hafta sonu hepimizi öldüreceğini söylüyor. Biri bize artık bir el uzatsın. Ben kendimden korkmuyorum, beni öldürsün ama benim çocuklarım var. Kızımın kapısına geldi, evini bastı. Artık yeter. Çocuklarım kurtulsun" diye konuştu.

'KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK SAVCILIK KURULMALI'

B.B.'nin avukatı Bilgehan Utku da müvekkilinin şiddet gördüğünü ve sürekli ölüm tehditleri aldığını belirterek, "Her ne kadar kanunlarımızda 'tehdit suçu'na karşı yapılacak yaptırımlar arasında tutuklu yargılanma bulunmasa da başka önlemler alınabilir. Çünkü müvekkilim her gün bulunabilme korkusuyla yaşıyor. Biz hukuki olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak mevcut durum, bu konularda tutukluluğu ve faile başka türlü ceza verilmesini engellediği için daha koruyucu tedbirler alınması gerektiğini düşünüyoruz. Kadına karşı cinayetlerin ve şiddet eylemlerinin önlenmesi amacıyla kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin bir savcılık kurulmasını talep ediyoruz. Çünkü savcılık makamları çok yoğun çalışma temposu içindeler. Yapılan bütün şikayetler tek bir savcılık üzerinde toplanıp daha sonra dağıtılsa hızlı hareket etmek maksadıyla, en azından kadına karşı şiddetin önlenmesi savcılığına gidip yapılacak şikayetlerle, bunların önlenmesine yönelik daha iyi sonuçlar alınacağını düşünüyoruz" dedi.

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Son dakika haber! Eski erkek arkadaşının ölümle tehdit ettiği kadın: Artık yeter

Kaynak: DHA

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