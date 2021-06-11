Son dakika haber: Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanının "cinsel saldırı" suçu davasında tanıklar dinlenildi

Son dakika haberi: Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'nın, 20 yaşındaki genç kıza yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tanıklar dinlenildi.

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'nın, 20 yaşındaki genç kıza yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tanıklar dinlenildi.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.Ö.A. katılmazken müşteki D.A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.A., olay günü üyesi olduğu siyasi partideki arkadaşlarıyla işlerini bitirdikten sonra vaktin geç olması nedeniyle eve gitmek için sanığın arabasına müştekiyle birlikte 5 kişi bindiklerini, araçtan ininceye kadar da herhangi olumsuz durum yaşanmadığını söyledi.

Olaydan bir kaç ay sonra kendisiyle iletişime geçen müştekinin yaşadıklarını anlattığını dile getiren M.A., "Şikayetçi olma konusunda neden geç kaldığını sordum. Müşteki 'Olay çok sıcaktı. İlk aşamada idrak edemedim.' diyerek sadece çok yakın birkaç arkadaşına bahsettiğini söyledi. Ben bunları duyduktan sonra rahatsız oldum, partiden ayrılmak istedim ve istifa ettim. Ayrılmam sonrasında sanık tarafından taciz edildiğim iddia edilerek partiden ayrıldığım iması yapılmıştır. Ancak böyle bir durum yaşanmamıştır. Sanık benim arkadaşım olur. Kendisi ile halen görüşürüm." diye konuştu.

Bu arada söz alan müşteki D.A'nın avukatı Orkun Kumkumoğlu ise "Müvekkilim, tanık M.A. ile yaptığı görüşmeyi kayıt altına almıştır. Tanığı doğru söylemeye davet ediyoruz. Yalan tanıklık suçtur." diyerek, tanığın gerçekleri söylemesini istedi.

Mahkeme hakiminin yalan tanıklığın suç olduğunu hatırlatması üzerine yeniden söz alan tanık M.A., beyanlarının doğru ve geçerli olduğunu belirtti.

Müştekiyle görüşmesinin kaydedildiğini bilmediğini ve buna rızası olmadığını dile getiren tanık M.A., "Sanığın zaman zaman bana yönelik yakın davranışlarının olduğunu, elini omzuma attığını, müştekinin olayı bana anlatması sonrasında, rahatsızlık duyarak acaba mı, diye düşünmeye başladığımı söyledim. Kayıt varsa dinlenebilir. Ancak müşteki bana olayı anlattıktan sonra sanıkla görüştüm. Halen arkadaşlığımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Sanık hakkında kanıtım yok ama üzerine atılı suçları duyunca şaşırmadım"

Tanık G.K. de bulundukları ortamlarda müşteki D.A'ya şikayetçi olma konusunda neden geç kaldığı yönünde sorular sorulduğunu belirterek, "Müşteki rüyasında taciz edildiğini gördüğünü, olaydan kaynaklı rahatsızlık duyduğunu söyleyerek bu durumu açıklamaya çalışıyordu. Benim anladığım kadarıyla ilk aşamada olmamış gibi kabul ederek, olayı saklamak istemiş. Daha sonra dayanamayınca şikayetçi olmuş. Bulunduğum ortamlarda bu konu açıldığında konu kapatılmak isteniyordu. Ben müştekinin iddialarını duyunca açıkçası hiç şaşırmadım. Sanık hakkında herhangi bir kanıtım yok ama üzerine atılı suçları duyunca şaşırmadım." şeklinde beyanda bulundu.

Tanık T.G. de sanığı mensubu olduğu partiden dolayı tanıdığını anlatarak, 2020 yılı Mart ayında katıldıkları il gençlik kolları kongresinde sanığın kendisine yönelik cinsel içerikli söylemde bulunduğunu, müşteki D.A'nın yaşadığı olayı da duyunca sanığın eylemlerine devam ettiğini düşünerek şikayetçi olduğunu ancak kendi dosyası hakkında takipsizlik kararı verildiğini anlattı.

Tanıkların ifadelerine ilişkin diyecekleri sorulan taraf avukatları, ayrıntılı beyanda bulunmak için süre istedi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'nın, müşteki D.A. ile 12 Mart 2020'de Ümraniye Dudullu tepesine araçla giderek bir süre bankta oturdukları ve konuştukları anlatıldı.

Müşteki ile sanığın daha sonra araca bindikleri kaydedilen iddianamede, sanık G.Ö.A'nın müşteki D.A'ya rızası dışında sarılıp öptüğü, müştekinin de bu sırada şüpheliyi eliyle ittiği, sanığın, daha sonra gitmek istemesi üzerine müştekiyi aracıyla evine bıraktığı kaydedildi.

İddianamede, G.Ö.A'nın bu şekilde, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği hususunda yeterli şüphe oluştuğu kaydedilerek, sanığın 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz