Son dakika haber! Eski BDP Adana İl Başkanı'na "PKK üyeliği" ve "terör propagandası"ndan dava

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, çeşitli nedenlerle ihtilafa düşen vatandaşları resmi kurumlardan uzaklaştırıp sözde "halk mahkemesi"ne yönlendirdiği iddia edilen eski BDP Adana İl Başkanı ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi Uğur B. hakkında 23 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği ileri sürülen tutuksuz Uğur B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Uğur B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 15 yıla kadar ve "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, örgütün sözde yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına uyduğu, sempatizanları da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği, örgütsel eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı belirtildi.

Uğur B'nin, çeşitli nedenlerle ihtilafa düşen vatandaşları resmi kurumlardan uzaklaştırdığı, ortaya çıkan sorunları kendi yapılanmaları kapsamında çözmeye çalıştığı iddianamede anlatıldı.

İddianamede, vatandaşları sözde "halk mahkemesi"ne yönlendiren ve ihtilafların bu şekilde çözülmesini sağlamaya çalışan sanığın, KCK yapılanması kapsamında sözde "kent meclisi" içerisinde de faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Sanığın, bazı mahallelerde "yandaş kişiler"e yönelik örgütsel toplantılar organize ettiği de belirtildi.

PKK'lı teröristlerin cenazesini karşılamış

Sanık Uğur B'nin, 24. Dönem HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Amanos kırsalında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin durumu hakkında görüştüğü, terörist cenazesi için Muş'tan gelen bir grubu karşıladığı ve cenazeleri sahiplendiği aktarıldı.

İddianamede, Uğur B'nin örgüt talimatıyla cezaevlerinde PKK'lı teröristler tarafından başlatılan açlık grevlerini desteklediği ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a destek amacıyla merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla basın açıklaması yaptığı yer aldı.

Sanığın ayrıca 2012'de Belçika'dan örgüte yakın yayınlarıyla bilinen Sterk TV'deki canlı programa katılarak PKK propagandası yaptığı, 2013'te Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez için de Mersin'de düzenlenen anma etkinliğine katılacak kişileri belirlediği bilgisine yer verildi.

Uğur B'nin, sözde örgüt yöneticileri tarafından verilen talimatlarla düzenlenen toplantılara katılmayan kişilerden "özeleştiri" adı altında savunma aldığı belirtilen iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanığın, kentte örgüte müzahir kitlenin yoğun olarak bulunduğu mahallelerde çalışmalar yürüttüğü, çocukları terör örgütünün eylem ve ideolojisine özendirici faaliyetlerde bulunduğu, ihtilafa düşen vatandaşları resmi kurumlardan uzaklaştırdığı, ortaya çıkan sorunları sözde 'halk mahkemesi' adı altında çözmeye çalıştığı, Uğur B'nin bu eylemlerinin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçuna vücut verdiği, PKK'lı teröristlerin ölüm yıl dönümlerinde anıldığı mitingleri organize ettiği, yapılan faaliyetlerle ilgili yetkili kişi olarak talimatlar verdiği, terör örgütünün yayın organlarına bilgi aktardığı, korsan gösterilerde toplanan gruba hitaben ses cihazı ile konuşma yaptığı, terör örgütünün kuruluş ve silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümü nedeniyle mitingler düzenlediği, bu konularda kamuoyu oluşturarak örgüte müzahir kitleyi canlı tutmaya çalıştığı, bu suretle 'zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapma' suçunu işlediği dikkate alınarak, üzerine atılı suçlamalardan cezalandırılması talep olunur."

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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