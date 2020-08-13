Son dakika haber: Eski Başbakanlardan Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberlerine göre Cenaze töreninden detaylar Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gelişi Cenaze namazından detaylar İSTANBUL - Eski Başbakanlardan Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı.
13.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:30
Cenaze töreninden detaylar
Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gelişi
Cenaze namazından detaylar İSTANBUL - Eski Başbakanlardan Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı
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Kaynak: AA