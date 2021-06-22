Son dakika haberleri: Eski Adalet Bakanı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'e beraat kararı
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Son dakika haberleri: Eski Adalet Bakanı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'e beraat kararı

Son dakika haberleri: Eski Adalet Bakanı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'e beraat kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Eski Adalet Bakanı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından yargılandığı davadan beraat etti.

Eski Adalet Bakanı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından yargılandığı davadan beraat etti.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gülümser Erdem'in avukatı katılırken sanık Erdem duruşmaya katılmadı. Erdem'in yargılandığı bir önceki duruşmada sanık avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamalarla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan Birol Erdem'in beraatına karar verildiğini belirterek, Gülümser Erdem'in de beraat etmesi yönünde talepte bulunmuştu. Yargıtay 9. Ceza Dairesinden istenen beraat kararının gerekçesinin mahkemeye gelmesi üzerine, gerekçeyi değerlendiren mahkeme heyeti Erdem'in yargılandığı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından beraatına hükmetti.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: Eski Adalet Bakanı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'e beraat kararı - Haberler
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