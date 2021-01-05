Son dakika haber... Eşinin otomobilini aldı, polisten kaçtı; 4 saatlik kovalamacanın sonunda yakalandı

Eşinin otomobilini aldı, polisten kaçtı; 4 saatlik kovalamacanın sonunda yakalandı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih K., eşinin bilgisi dışında otomobilini alarak, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. 4 saatlik kovalamacanın ardından yakıt almak için girdiği akaryakıt istasyonunda yakalandı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan Fatih K. ile araçta bulunan arkadaşı Özkan O.?ya toplam 15 bin 429 TL ceza uygulandı.Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih K., sokağa çıkma kısıtlamasında eşi Hatice K.?nin otomobiliyle şehir turuna çıkmak istedi. Ancak Hatice K. otomobili vermeyi kabul etmeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobilin anahtarını alan Fatih K., 16 KDV 53 plakalı otomobili alarak hızla uzaklaştı. Hatice K.?nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, sevk edildi. Ekipler, şüphelinin olası kaçış güzergahlarında bekleyerek, bölgeye giriş ve çıkışlarda denetimlerini sürdürdü. Fatih K., Ankara Yolu Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı.4 SAATLİK KOVALAMACA AKARYAKIT İSTASYONUNDA BİTTİÇalışmalarını sürdüren ekipler şüphelinin kullandığı aracın Mevlana Mahallesi'nde Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldığını gördü. Bunun üzerine takip eden ekipler, aracın 11 Eylül Bulvarı'ndaki bir benzin istasyonuna girdiğini tespit etti. 4 saatlik kovalamacanın ardından Fatih K. ile araçta bulunan arkadaşı Özkan O. akaryakıt istasyonunda yakalanarak, gözaltına alındı. TOPLAM 15 BİN 429 TL CEZA KESİLDİ

Fatih K.?nin, 1 ay önce de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yediği öğrenildi. Şüpheli, cezadan korktuğu için polisten kaçtığını iddia etti. Bir polis memuru ise Fatih K.?ye Yapmayın böyle şeyler, kocaman adamlarsınız diyerek, tepki gösterdi. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Fatih K.?ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL, hız sınırını ihlalden 2 bin 500 TL, drift atarak trafiği tehlikeye düşürmekten 6 bin 141 TL, kırmızı ışık ihlalinden 288 TL, polisin 'dur' ihtarına uymamaktan 200 TL olmak üzere toplam 12 bin 279 TL ceza kesildi. Ayrıca Özkan O.?ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL ceza uyguladı. Otomobil ise yapılan incelemenin ardından ruhsat sahibi Hatice K.?ye teslim edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih K. ve Özkan O.?nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı