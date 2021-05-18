Son dakika haber: Eşinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanık duruşmada sinir krizi geçirdi
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Son dakika haber: Eşinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanık duruşmada sinir krizi geçirdi

Son dakika haber: Eşinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanık duruşmada sinir krizi geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kayseri'nin İncesu ilçesinde eşini 3. kattaki evinin balkonundan atarak, ölümüne sebep olduğu iddiası ile yargılanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde eşini 3. kattaki evinin balkonundan atarak, ölümüne sebep olduğu iddiası ile yargılanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın ertelenmesinden sonra tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık mahkeme salonunda sinir krizi geçirdi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.S. hazır bulundu. Ayrıca müşteki kayınbaba, sanık ve müşteki avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı.

"Beni bugün ya çocuklarıma kavuşturun ya da idam edin"

Heyete savunma yapan tutuklu sanık M.S., "Benim bunu yapmadığımı önce Allah sonra 2 yavrum biliyor. Eşimin telefonuna mesaj geldi. Sıkıştığı için kendini balkondan attı. Benim suçum akşam olunca eve gitmek mi? Ben beraat alacağım daha sonra beni suçlayanların yüzüne çocuklarıma tükürteceğim. Ben bugün adalet istiyorum. Ben bu suçu işlediysem beni bugün asın. Beni bugün ya idam edin ya da çocuklarıma kavuşturun. Annesiz kaldılar. Birde babasız kalmasınlar. Ben 1 yıldır suçsuz yere yatıyorum" dedi. Müşteki kayınbaba ise, "Kızım resmen öldürüldü. Suçlunun ceza çekmesini istiyorum. Ben kimsenin ceza almasında zevk almıyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyetin tutukluluk halinin devamına karar vermesi üzerine sanık M.S. duruşma salonunda sinir krizi geçirdi.

Olay 6 Temmuz 2020'de İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi TOKİ konutlarında gerçekleşmiş; iddiaya göre 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan düşen G.S, hayatını kaybetmiş, olayın ardından eşi M.S. cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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