Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (3)
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre TUTUKLANDIAdıyaman'da, 2 çocuk annesi eşi Canan Işık'ı, sokak ortasında sırtından bıçaklayıp öldüren Mahmut Işık, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Adıyaman'da, 2 çocuk annesi eşi Canan Işık'ı, sokak ortasında sırtından bıçaklayıp öldüren Mahmut Işık, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri