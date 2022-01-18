Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (3) - Haberler
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Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (3)

Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (3)
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre TUTUKLANDIAdıyaman'da, 2 çocuk annesi eşi Canan Işık'ı, sokak ortasında sırtından bıçaklayıp öldüren Mahmut Işık, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Adıyaman'da, 2 çocuk annesi eşi Canan Işık'ı, sokak ortasında sırtından bıçaklayıp öldüren Mahmut Işık, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri

Mahmut Işık, Adıyaman, Güncel, Haber

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