Son dakika haber: Eşini uçurumdan iterek öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan eşini iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Hakan Aysal ile tutuklu olduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hayatını kaybeden Semra Aysal'a ferdi kaza sigortası düzenleyen tanık Rabia Ç, Hakan Aysal'ın sigorta için bankaya yalnız geldiğini hatırladığını söyledi.

Aysal'ın yanında eşinin neden olmadığını hatırlayamadığını belirten Rabia Ç, "Hakan Aysal, kendisine ve eşine hayat sigortası yaptırdı. Eşi olmadığı için eşinin imzasını da kendisi attı. Tanınmış bir müşteri olduğu için banka personelinin de onayıyla bu işlem yapıldı. Daha sonra genel müdürlük bir dilekçe istedi. Bu evrakı Hakan Aysal, eşine imzalatıp tekrar bize yolladı. Böylece sigorta aktif hale geldi." diye konuştu.

Sigorta poliçesini de Hakan Aysal'ın doldurduğunu anlatan Rabia Ç, poliçenin lehtarıyla ilgili bilgilendirme yapıp yapmadığını hatırlamadığını kaydetti.

Sanık Aysal ise sigorta poliçesini doldururken eşinin yanında olduğunu iddia etti.

Poliçe doldurulurken eşinin yanında olduğunu tanığın hatırlamamasına şaşırdığını belirten Aysal, "Poliçeyi ben değil, tanık olarak dinlenen Rabia Ç. doldurdu. Poliçelerdeki iletişim bilgileri kısmına her ikimizinkine benim bilgilerimi yazmış olabilir." ifadelerini kullandı.

Olayın cinayet değil, kaza olduğunu öne süren avukat, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği ileri sürülen Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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