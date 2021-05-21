Son dakika haber | Eşini öldürüp kaçtı, yakalanmaktan kurtulamadı
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Son dakika haber | Eşini öldürüp kaçtı, yakalanmaktan kurtulamadı

Son dakika haber | Eşini öldürüp kaçtı, yakalanmaktan kurtulamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir adam, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir adam, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Altinova Mahallesinde belediye evlerinde oturan Yıldıray Çınar (42), iddiaya göre, sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple eşi Birgül Çınar ile tartışmaya başladı. Yıldıray Çınar, tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla eşi Birgül Çınar'ı bıçaklayıp evden ayrıldı.

3 çocuk sahibi Birgül Çınar'ın bir okulda hizmetli olarak görev yaptığı öğrenildi. Çiftin 7 yaşındaki işitme engelli kızları uyandığında, annesini yerde cansız yatarken görerek komşularından yardım istedi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birgül Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi otopsi için Burs Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Yıldıray Çınar'ı kısa bir takibin ardından kıskıvrak yakaladı. Cinayetle alakalı tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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