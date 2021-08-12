Eşini öldürmekle suçlanan Brezilyalı vekil görevden alındı
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Eşini öldürmekle suçlanan Brezilyalı vekil görevden alındı

Eşini öldürmekle suçlanan Brezilyalı vekil görevden alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Brezilya Ulusal Kongresi'nin alt meclisi olan Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, eşini öldürmekle suçlanan vekil Flordelis de Souza'nın görevden alınması oy çokluğuyla kabul edildi.

Brezilya Ulusal Kongresi'nin alt meclisi olan Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, eşini öldürmekle suçlanan vekil Flordelis de Souza'nın görevden alınması oy çokluğuyla kabul edildi.

Brezilya Ulusal Kongresi'nin iki alt meclisinden biri olan Temsilciler Meclisi'nde (Camara dos Deputados) 2019'da eşini öldürmekle suçlanan vekil Flordelis de Souza'nın görevden alınıp alınmayacağına karar vermek üzere oylama yapıldı. Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, eski şarkıcı Flordelis de Souza'nın milletvekilliğinin düşürülmesi lehine 437 oy kullanılırken, 7 milletvekili önergeye karşı çıktı. 12 milletvekilinin ise çekimser kaldığı oylama sonucunda Souza'nın "parlamenter edeple bağdaşmayan davranış" nedeniyle görevden alınması oy çokluğuyla kabul edildi.

Kongre'nin alt kanadındaki oylamaya katılan Souza, bir kez daha suçsuz olduğunu savunarak, meslektaşlarına hemen sonuca varmamaları için yalvardı. Souza oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bana bir neden söyleyin, sadece bir tane, neden kocamı öldüreyim? Mahkeme beni akladığı zaman, henüz yargılanmamış birini mahkum ettiğiniz için pişman olacaksınız" dedi.

SOUZA'NIN EŞİNE RİO'DAKİ EVLERİNDE 30 EL ATEŞ EDİLMİŞTİ

Flordelis de Souza ve eşi Anderson do Carmo, çoğu evlatlık 55 çocuk yetiştirmeleriyle tanınıyordu. Souza'nın eşi Anderson do Carmo, Haziran 2019'da Rio de Janeiro'daki evlerinde 30 el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle 1 yıldır elektronik bileklik takan Flordelis de Souza masum olduğunu savunmuş, savcılar ise Souza'nın eşini, evlatlık oğullarından biri tarafından satın alınan bir silahla öldürttüğünü iddia etmişti. Savcılık, Souza'nın lideri olduğu kilisenin kontrolünü ele almak için kocasını öldürttüğünü öne sürmüştü. Savcılığın iddialarına rağmen Souza parlamenter dokunulmazlıktan yararlanarak serbest bırakılmıştı.

VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLEN SOUZA'NIN YARGILANMASININ ÖNÜ AÇILDI

Brezilya anayasasına göre, vekiller resmi görevleri dışında işlendiği iddia edilen suçları da kapsayan parlamenter dokunulmazlıktan yararlanıyor. Souza'nın görevden alınması için yapılan oylama sonucu yargılanmasının önü açılmış oldu. Bu nedenle son gelişme, Souza'nın gözaltına alınmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eski bir şarkıcı ve Evanjelik Kilisesi Flordelis'in lideri olan Souza, 2018'de Kongre'de Rio'yu temsil etmek üzere seçilmiş, Şubat 2019'da da vekil olarak görevine başlamıştı.

(Saim Sevinç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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