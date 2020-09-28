Son dakika haber: Eşini öldürmek için Kahramanmaraş'tan Mersin'e geldiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'tan eşini öldürmek için Mersin'e geldiği iddia edilen ve 3 suçtan hakkında arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.