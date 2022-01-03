Son dakika haber | Eşini doğuma yetiştiren polisleri ziyaret edip, teşekkür etti

SERDİVAN, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde Mert Atalay, geçen ay doğum sancısı tutan eşinin hastaneye yetiştirilmesine yardımcı olan Yunus ekibine teşekkür ziyaretinde bulundu. Atalay, polislere "O gün, benim için hayatımın çok önemli anlarıydı, bana yardımcı oldunuz. Hayat, kurtarıcı oldunuz" dedi.

Serdivan'da yaşayan Mert Atalay, aralık ayında doğum sancısı tutan eşini hastaneye götürmek için yola çıktı. Tıkanan yolda kalan Atalay, kavşakta bekleyen Yunus ekibinden yardım istedi. Yunus ekibi de Atalay'ın aracına eskortluk yaparak, eşini hastaneye yetiştirmesine yardımcı oldu.

Polislerin hayat kurtardıklarını belirten Mert Atalay, "Allah razı olsun. O gün bana yardımcı olup da yetiştirdiğinizde hastanede dedim ki 'Bu arkadaşları bulacağım, teşekkür edeceğim' çünkü o gün benim için hayatımın çok önemli anlarıydı, bana yardımcı oldunuz. Size teşekkür ederim. Hayat, kurtarıcı oldunuz" diye konuştu.